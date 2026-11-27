Toni Nadal n’hésite jamais à donner son avis sur l’actualité du tennis. Et parmi les débats qui animent actuellement le circuit, celui du calendrier, jugé trop chargé par de nombreux joueurs, revient régulièrement sur la table. Un enchaînement des compétitions qui expliquerait notamment la multiplication des blessures chez les meilleurs joueurs mondiaux.
Mais Toni Nadal ne partage pas cet avis. Selon l’ancien entraîneur de Rafael Nadal, le problème résiderait davantage dans l’évolution des balles, devenues trop rapides, contraignant les joueurs à effectuer des déplacements plus brusques et à pousser leur organisme dans ses retranchements.
Interrogé sur les ondes de la radio espagnole Onda Cero, dans l’émission Radioestadio Noche, l’entraîneur espagnol a d’ailleurs révélé avoir échangé à ce sujet avec Roger Federer.
« Pour moi, la principale cause de la multiplication des blessures, ce n’est pas le calendrier, mais les balles. J’ai parlé de ce sujet avec Federer hier. La balle est devenue plus rapide, ce qui oblige les joueurs à effectuer des mouvements brusques susceptibles de provoquer des blessures. On l’a vu avec Alcaraz et Sinner, et cette multiplication des blessures ne rend pas service au tennis » a déclaré l’Espagnol.
Publié le vendredi 27 novembre 2026 à 09:11