Toni Nadal n’hésite jamais à donner son avis sur l’actualité du tennis. Et parmi les débats qui animent actuel­le­ment le circuit, celui du calen­drier, jugé trop chargé par de nombreux joueurs, revient régu­liè­re­ment sur la table. Un enchaî­ne­ment des compé­ti­tions qui expli­que­rait notam­ment la multi­pli­ca­tion des bles­sures chez les meilleurs joueurs mondiaux.

Mais Toni Nadal ne partage pas cet avis. Selon l’ancien entraî­neur de Rafael Nadal, le problème rési­de­rait davan­tage dans l’évolution des balles, deve­nues trop rapides, contrai­gnant les joueurs à effec­tuer des dépla­ce­ments plus brusques et à pousser leur orga­nisme dans ses retranchements.

Interrogé sur les ondes de la radio espa­gnole Onda Cero, dans l’émission Radioestadio Noche, l’entraîneur espa­gnol a d’ailleurs révélé avoir échangé à ce sujet avec Roger Federer.

« Pour moi, la prin­ci­pale cause de la multi­pli­ca­tion des bles­sures, ce n’est pas le calen­drier, mais les balles. J’ai parlé de ce sujet avec Federer hier. La balle est devenue plus rapide, ce qui oblige les joueurs à effec­tuer des mouve­ments brusques suscep­tibles de provo­quer des bles­sures. On l’a vu avec Alcaraz et Sinner, et cette multi­pli­ca­tion des bles­sures ne rend pas service au tennis » a déclaré l’Espagnol.