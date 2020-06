Invité d’une émission de Radio Marca, Toni Nadal a été interrogé sur l’annonce de Roger Federer de stopper sa saison 2020 suite à sa deuxième athroscopie au genou droit. « J’ai pensé qu’avec la suspension du circuit après l’opération (la première en février), ce serait bien pour lui afin de s’en remettre, a commenté l’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal. C’est une mauvaise nouvelle car nous aimerions le voir jouer toute sa vie, mais je ne pense pas qu’il va prendre sa retraite. C’est une mauvaise nouvelle pour nous tous qui aimons ce sport, nous voulons qu’il (Roger Federer) joue tout le temps. J’avais dit à Rafael il y a quelques années que Federer semblait manquer de temps, mais heureusement, je me suis trompé. Quand il reviendra, il reviendra plus fort, même si c’est de plus en plus difficile chaque année. »

Le Suisse a annoncé ce mercredi l’arrêt prématuré de sa saison 2020 afin de se remettre et revenir à 100 % en 2021.