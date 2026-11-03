Invité il y a quelques jours au colloque des enseignants organisé par la Fédération Française de Tennis à Roland‐Garros, Toni Nadal n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait de la méthode tricolore en matière de tactique.
Selon lui, contrairement aux Espagnols, les joueurs français ont tendance à moins s’adapter aux différents styles de jeux de leurs adversaires, en privilégiant la forme et le style plutôt que le fond et le résultat. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir.
« Les Français, pour moi, ils ont un problème. Généralement, ils jouent avec une tactique et ils ne changent pas. Et ils pensent que le résultat sera le même. Pour nous, les Espagnols, ce n’est pas la même chose. Si, un jour, on doit courir un peu plus, on le fait. Un autre jour, si on est un peu trop tendu, on va plus mettre la balle au centre du court. Si on se sent très bien, on va se mettre à frapper davantage. Le Français, non. Il arrive, joli, joli, joli (comprendre jouer de manière propre et esthétique, ndlr) puis dehors, dehors (comprendre fautes directes, ndlr). C’est plus difficile. »
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 15:45