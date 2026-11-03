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Toni Nadal sans langue de bois avec le tennis fran­çais : « Pour moi, les Français ont un problème. Contrairement à nous, les Espagnols, ils jouent géné­ra­le­ment avec une tactique et ils ne changent pas. Et ils pensent que le résultat sera le même »

Par
Thomas S
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Invité il y a quelques jours au colloque des ensei­gnants orga­nisé par la Fédération Française de Tennis à Roland‐Garros, Toni Nadal n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait de la méthode trico­lore en matière de tactique.

Selon lui, contrai­re­ment aux Espagnols, les joueurs fran­çais ont tendance à moins s’adapter aux diffé­rents styles de jeux de leurs adver­saires, en privi­lé­giant la forme et le style plutôt que le fond et le résultat. Des propos qui ne manque­ront pas de faire réagir.

« Les Français, pour moi, ils ont un problème. Généralement, ils jouent avec une tactique et ils ne changent pas. Et ils pensent que le résultat sera le même. Pour nous, les Espagnols, ce n’est pas la même chose. Si, un jour, on doit courir un peu plus, on le fait. Un autre jour, si on est un peu trop tendu, on va plus mettre la balle au centre du court. Si on se sent très bien, on va se mettre à frapper davan­tage. Le Français, non. Il arrive, joli, joli, joli (comprendre jouer de manière propre et esthé­tique, ndlr) puis dehors, dehors (comprendre fautes directes, ndlr). C’est plus difficile. »

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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