Ce qu’il y a de bien avec Toni Nadal, c’est qu’il n’hésite à jamais à dire ce qu’il pense, que cela soit à propos de son neveu, Rafa, ou de n’importe quel autre joueur.
Récemment interrogé par nos confrères espagnols de Mundo Deportivo au sujet de l’espoir brésilien, Joao Fonseca, actuel 35e joueur mondial, Toni a fait preuve de beaucoup de franchise alors même que Joao n’aura que 20 ans en août prochain.
« J’ai regardé son match à Miami. Franchement, je n’ai pas eu l’impression d’être face à un très grand joueur. Pas au niveau d’Alcaraz, une superstar. Je me souviens de Rafael, quand on a vu Djokovic pour la première fois. J’ai tout de suite su qu’il deviendrait numéro un. J’ai vu Del Potro, avec qui je m’entraînais quand il avait 18 ans, et on voyait bien qu’il allait vite intégrer le top 10. Roger Federer a tout de suite su que Rafael finirait par le battre. Je ne vois pas les choses de la même façon avec Fonseca ou Mensik. Avec Fonseca, j’ai trouvé qu’il lui manquait des éléments essentiels pour être vraiment un grand joueur. C’est un bon joueur, mais je ne le vois pas à ce niveau‐là. »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 13:13