Ce qu’il y a de bien avec Toni Nadal, c’est qu’il n’hé­site à jamais à dire ce qu’il pense, que cela soit à propos de son neveu, Rafa, ou de n’im­porte quel autre joueur.

Récemment inter­rogé par nos confrères espa­gnols de Mundo Deportivo au sujet de l’es­poir brési­lien, Joao Fonseca, actuel 35e joueur mondial, Toni a fait preuve de beau­coup de fran­chise alors même que Joao n’aura que 20 ans en août prochain.

« J’ai regardé son match à Miami. Franchement, je n’ai pas eu l’im­pres­sion d’être face à un très grand joueur. Pas au niveau d’Alcaraz, une super­star. Je me souviens de Rafael, quand on a vu Djokovic pour la première fois. J’ai tout de suite su qu’il devien­drait numéro un. J’ai vu Del Potro, avec qui je m’en­traî­nais quand il avait 18 ans, et on voyait bien qu’il allait vite inté­grer le top 10. Roger Federer a tout de suite su que Rafael fini­rait par le battre. Je ne vois pas les choses de la même façon avec Fonseca ou Mensik. Avec Fonseca, j’ai trouvé qu’il lui manquait des éléments essen­tiels pour être vrai­ment un grand joueur. C’est un bon joueur, mais je ne le vois pas à ce niveau‐là. »

