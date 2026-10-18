S’il n’est plus sur le circuit depuis déjà plusieurs années, Toni Nadal reste un obser­va­teur attentif du circuit et une voix encore très écoutée.

Récemment invité de l’émis­sion « 20 minutes » en Espagne, l’oncle de Rafa a évoqué la grande domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et sans surprise, il a une petite préfé­rence pour son jeune compatriote.

« À l’heure actuelle, deux joueurs se distinguent parti­cu­liè­re­ment : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. En général, lors­qu’un joueur atteint ce niveau, c’est d’abord parce qu’il a une grande volonté de se démar­quer, et ensuite parce qu’il possède des qualités excep­tion­nelles qui lui permettent d’at­teindre les sommets. Je ne connais pas en détail leurs méthodes d’en­traî­ne­ment, mais il est clair qu’elles fonc­tionnent. Ils font un excellent travail. Si je devais choisir entre les deux, j’opterais pour Alcaraz. Je préfère son style. Je ne saurais pas te dire lequel des deux est le meilleur, mais j’ai un faible pour Carlos, c’est un garçon intel­li­gent et très complet sur le court. »