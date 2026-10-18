S’il n’est plus sur le circuit depuis déjà plusieurs années, Toni Nadal reste un observateur attentif du circuit et une voix encore très écoutée.
Récemment invité de l’émission « 20 minutes » en Espagne, l’oncle de Rafa a évoqué la grande domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et sans surprise, il a une petite préférence pour son jeune compatriote.
« À l’heure actuelle, deux joueurs se distinguent particulièrement : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. En général, lorsqu’un joueur atteint ce niveau, c’est d’abord parce qu’il a une grande volonté de se démarquer, et ensuite parce qu’il possède des qualités exceptionnelles qui lui permettent d’atteindre les sommets. Je ne connais pas en détail leurs méthodes d’entraînement, mais il est clair qu’elles fonctionnent. Ils font un excellent travail. Si je devais choisir entre les deux, j’opterais pour Alcaraz. Je préfère son style. Je ne saurais pas te dire lequel des deux est le meilleur, mais j’ai un faible pour Carlos, c’est un garçon intelligent et très complet sur le court. »
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 19:45