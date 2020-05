Le débat autour du GOAT est le plus animé et passionné de la planète tennis. Qui est le meilleur entre Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic, chacun a son propre avis sur le sujet. Invité de l’émission Players’ Cut sur Eurosport, Toni Nadal a donné son avis sur le sujet (propos relayés par Reuters) : « Pour moi, Federer est un joueur exceptionnel. J’aime beaucoup regarder Roger Federer. Si je n’étais pas l’oncle et l’entraîneur de Rafa, je voudrais que Federer gagne tous les matchs. Au final, j’aime sa façon de jouer car il est très élégant mais aussi très efficace. Je sais que Federer est le meilleur avec peut-être Rod Laver ou Rafa, il n’est pas très loin derrière finalement. Mais pour l’instant, Federer est le meilleur. »

L’oncle et ancien entraîneur de Rafa aborde ensuite le sujet avec Novak Djokovic : « Pour nous, il a toujours été plus difficile de jouer contre Djokovic. Il ne s’agit pas de savoir qui d’entre eux est le meilleur. Pour nous, quand nous jouions Federer, nous avions un moyen de le battre. Dans mon esprit, avant d’aller sur le terrain, je savais ce que nous devions faire. Quand nous affrontions Djokovic, souvent, nous ne savions pas exactement ce que nous devions faire. C’est plus difficile selon moi. Je préfère jouer contre Federer. »