Après avoir donné ses premières impres­sions sur le retour à la compé­ti­tion de son neveu, qualifié pour les quarts de finale à Brisbane, Toni Nadal s’est projeté un peu plus loin en évoquant l’Open d’Australie, premier Grand Chelem de l’année sur lequel il pour­rait affronter n’im­porte quel joueur dès le premier tour.

« Je pense qu’il a des options. Si Rafael parvient à jouer quelques matches de plus, si à Brisbane il joue contre des joueurs mieux classés et si à l’Open d’Australie il hérité d’un bon tirage, ce qui est fonda­mental puis­qu’il n’est pas tête de série, il est possible qu’il fasse un bon tournoi. »