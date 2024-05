Alors que Michaël Llodra imagine dans le dernier numéro de notre maga­zine combien de Roland‐Garros en plus aurait remporté Roger Federer sans Rafael Nadal, Toni nadal a fait la même chose pour son neveu à Wimbledon.

« Mon neveu a beau­coup de talent, car c’est le joueur qui a le mieux joué dans des posi­tions incon­for­tables, même s’il n’a pas l’élé­gance de Federer. Ce qui est vrai­ment extra­or­di­naire, c’est que les trois meilleurs joueurs de l’his­toire ont évolué en même temps. Cela les a aidés, mais la concur­rence leur a aussi enlevé des trophées. Si Federer n’avait pas été là, Rafa aurait proba­ble­ment remporté quelques trophées de plus à Wimbledon », a déclaré l’oncle et mythique entraî­neur de Rafa dans des propos accordés à « Diarios de Bicicleta » et rapportés par ESPN.