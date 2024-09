Après avoir tranché entre son neveu, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, Toni Nadal, dans une récente chro­nique écrite pour le journal espa­gnol, El Pais, Toni Nadal a évoqué la riva­lité entre Jannik Sinner et son jeune compa­triote, Carlos Alcaraz.

Et pour Toni, Carlitos a du souci à se faire.

« Sinner est capable d’exé­cuter chacun de ses coups avec une grande vitesse et de faire très peu de fautes directes. Le battre depuis le fond du court est presque impos­sible », commence Toni Nadal. Je dois dire que j’ap­précie toujours plus le jeu d’Alcaraz, mais j’ad­mets et je crains que les progrès remar­quables de Sinner, en parti­cu­lier sur le plan mental, ne lui rendent la tâche vrai­ment diffi­cile. La riva­lité est bel et bien lancée. »