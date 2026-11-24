De passage sur les ondes de Radioestadio Noche sur Onda Cero suite au sacre de Carlos Alcaraz sur le Masters de Turin, Toni Nadal a estimé que son compa­triote avait prouvé au monde et à Alexander Zverev, son adver­saire en finale, qu’il était bel et bien le meilleur joueur du monde.

« Carlos Alcaraz a dominé pendant une grande partie du match. Ensuite, les choses se sont un peu compli­quées pour lui et Zverev est revenu dans la partie. Il a eu des occa­sions de remporter le deuxième set, mais au final, Alcaraz a prouvé qu’aujourd’hui, surtout en l’absence de Sinner, c’est lui le meilleur joueur. Dans ce tournoi, il n’a perdu qu’un seul set contre Shelton et, en finale, il a dominé même si le deuxième set a été plus serré. »