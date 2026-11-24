De passage sur les ondes de Radioestadio Noche sur Onda Cero suite au sacre de Carlos Alcaraz sur le Masters de Turin, Toni Nadal a estimé que son compatriote avait prouvé au monde et à Alexander Zverev, son adversaire en finale, qu’il était bel et bien le meilleur joueur du monde.
« Carlos Alcaraz a dominé pendant une grande partie du match. Ensuite, les choses se sont un peu compliquées pour lui et Zverev est revenu dans la partie. Il a eu des occasions de remporter le deuxième set, mais au final, Alcaraz a prouvé qu’aujourd’hui, surtout en l’absence de Sinner, c’est lui le meilleur joueur. Dans ce tournoi, il n’a perdu qu’un seul set contre Shelton et, en finale, il a dominé même si le deuxième set a été plus serré. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.