Toni Nadal dit toujours ce qu’il pense et c’est aussi pour cela que ses prises de parole concer­nant l’ac­tua­lité du tennis sont toujours intéressantes.

Récemment de passage sur les ondes espa­gnoles de Radioestadio, l’oncle de Rafa n’a pas hésité à reca­drer Carlos Alcaraz concer­nant une décla­ra­tion à propos de niveau de ses adver­saires qui se trans­for­me­raient en Roger Federer lors­qu’ils l’affrontent.

En plus de cette prise de posi­tion assez forte, Toni a estimé que son jeune compa­triote était apparu un peu fatigué lors du Masters 1000 d’Indian Wells où il s’est incliné en demi‐finales face à Daniil Medvedev.

« Je l’ai trouvé un peu fatigué. Lors de certains échanges, il semblait un peu à bout de souffle et j’ai remarqué qu’il manquait un peu de puis­sance par rapport à d’ha­bi­tude. Je me suis dit : ‘Peut‐être qu’il va laisser passer un tournoi’. Mais il se bat aussi pour la première place mondiale. Je ne sais pas, ce sont Samu López et lui qui décideront. »