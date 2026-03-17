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Toni Nadal sur Carlos Alcaraz : « Je l’ai trouvé un peu fatigué. Lors de certains échanges, il semblait à bout de souffle et j’ai remarqué qu’il manquait un peu de puis­sance par rapport à d’habitude »

Par
Thomas S
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Toni Nadal dit toujours ce qu’il pense et c’est aussi pour cela que ses prises de parole concer­nant l’ac­tua­lité du tennis sont toujours intéressantes. 

Récemment de passage sur les ondes espa­gnoles de Radioestadio, l’oncle de Rafa n’a pas hésité à reca­drer Carlos Alcaraz concer­nant une décla­ra­tion à propos de niveau de ses adver­saires qui se trans­for­me­raient en Roger Federer lors­qu’ils l’affrontent. 

En plus de cette prise de posi­tion assez forte, Toni a estimé que son jeune compa­triote était apparu un peu fatigué lors du Masters 1000 d’Indian Wells où il s’est incliné en demi‐finales face à Daniil Medvedev. 

« Je l’ai trouvé un peu fatigué. Lors de certains échanges, il semblait un peu à bout de souffle et j’ai remarqué qu’il manquait un peu de puis­sance par rapport à d’ha­bi­tude. Je me suis dit : ‘Peut‐être qu’il va laisser passer un tournoi’. Mais il se bat aussi pour la première place mondiale. Je ne sais pas, ce sont Samu López et lui qui décideront. »

Publié le mardi 17 mars 2026 à 12:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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