Toni Nadal dit toujours ce qu’il pense et c’est aussi pour cela que ses prises de parole concernant l’actualité du tennis sont toujours intéressantes.
Récemment de passage sur les ondes espagnoles de Radioestadio, l’oncle de Rafa n’a pas hésité à recadrer Carlos Alcaraz concernant une déclaration à propos de niveau de ses adversaires qui se transformeraient en Roger Federer lorsqu’ils l’affrontent.
En plus de cette prise de position assez forte, Toni a estimé que son jeune compatriote était apparu un peu fatigué lors du Masters 1000 d’Indian Wells où il s’est incliné en demi‐finales face à Daniil Medvedev.
« Je l’ai trouvé un peu fatigué. Lors de certains échanges, il semblait un peu à bout de souffle et j’ai remarqué qu’il manquait un peu de puissance par rapport à d’habitude. Je me suis dit : ‘Peut‐être qu’il va laisser passer un tournoi’. Mais il se bat aussi pour la première place mondiale. Je ne sais pas, ce sont Samu López et lui qui décideront. »
Publié le mardi 17 mars 2026 à 12:05