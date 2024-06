Dans sa chro­nique écrite pour le quoti­dien espa­gnol, El Pais, comme il en a pris l’ha­bi­tude après chaque tournoi du Grand Chelem, Toni Nadal, après avoir expliqué dans un premier temps pour­quoi Alexander Zverev avait encore échoué sur la dernière marche, est cette fois revenu sur le palmarès déjà très fourni de Carlos Alcaraz.

« Remplissant à la perfec­tion son rôle de favori dans tous les secteurs, Carlos Alcaraz a été proclamé cham­pion à Paris et a remporté son premier Grand Chelem sur terre battue. Les deux autres qu’il a remportés, Wimbledon sur gazon et l’US Open sur dur, prouvent, au cas où l’on en doute­rait encore, la grande qualité de son tennis. Toutes ces données, ainsi que la grande qualité du tennis qu’il démontre dans les tour­nois les plus impor­tants, nous amènent à penser que, dans quelques années, il deviendra l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. »