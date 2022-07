Dans sa chro­nique habi­tuelle pour El País, Toni Nadal a expliqué que la finale de dimanche à Wimbledon entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios ne l’avait pas fran­che­ment emballé. Mais l’en­traî­neur espa­gnol a quand même compli­menté le Serbe qui revient à une unité seule­ment de son neveu au nombre de titres du Grand Chelem.

« C’est un joueur sérieux, qui montre toujours la meilleure prédis­po­si­tion pour affronter les moments les plus défa­vo­rables. Novak Djokovic continue de talonner Rafael Nadal dans la course au titre de plus grand joueur de tous les temps », a reconnu l’oncle de Rafa.