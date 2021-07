Comme il en a désor­mais l’ha­bi­tude, Toni Nadal a écrit une longue et belle tribune dans le quoti­dien espa­gnol El Pais. L’oncle le plus célèbre du tennis revient sur le sujet chaud de la semaine : la défaite de Roger Federer à Wimbledon. Sèchement éliminé en quarts de finale, ce dernier a reçu le soutien plus qu’ap­puyé du mythique entraî­neur de son plus grand rival. Extraits.

« À plusieurs reprises, j’ai entendu l’ar­gu­ment selon lequel les grandes stars du sport devraient prendre leur retraite lors­qu’elles sont encore capables de main­tenir un niveau de jeu élevé afin de ne pas ternir leur bonne répu­ta­tion. Je ne suis pas d’ac­cord avec cette affir­ma­tion, car je n’ai jamais été lassé de l’image d’un grand cham­pion au moment de son déclin. Et à ceux qui le sont, il faut signaler leur erreur […] Quelle que soit la fin de la carrière tennis­tique de Roger Federer, rien ni personne ne pourra enta­cher le pres­tige que le grand tennisman suisse a donné à l’his­toire du tennis. Je lui souhaite, bien sûr, une fois de plus avec nous tous et, surtout, une tournée d’adieu pour que les fans des grands tour­nois puissent lui témoi­gner, une fois de plus, leur grande affec­tion et leur admiration. »