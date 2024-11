Dans ses propos accordés à l’ATP, l’oncle et entraî­neur histoire de Rafa, Toni Nadal, a rendu un magni­fique hommage à son neveu.

« Je n’aime pas trop le mot fierté. Je suis très heureux de tout ce qu’il a accompli, évidem­ment sur le terrain grâce à tout ce qu’il a gagné. Mais surtout, la chose la plus marquante, qui me fait vrai­ment plaisir en tant qu’oncle, c’est de voir comment un garçon qui rêvait d’être un grand joueur de tennis a fait tout ce qui était possible sans se perdre. Il a toujours gardé les pieds sur terre. Rester compé­titif en étant toujours correct. C’est certai­ne­ment ce qui m’a le plus plu. J’ai adoré voir à quel point les gens ont apprécié cela ».