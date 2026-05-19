Vainqueur de 29 derniers matchs, Jannik Sinner est aussi devenu le plus jeune joueur de l’histoire à gagner tous les Masters 1000, en remportant les six derniers tournois de cette catégorie.
S’il a encensé l’Italien, Toni Nadal a estimé que la concurrence pour lui n’était pas aussi féroce qu’à l’époque du Big 3.
« Ferrer, Berdych, Del Potro, Murray… ils n’ont jamais cessé de se battre dans leurs matchs contre Djokovic, Federer ou Nadal… aujourd’hui, cela s’est un peu perdu (…) Mais il est de plus en plus difficile de battre Sinner, d’avoir la possibilité de le mettre en difficulté… ce que fait Sinner est extraordinaire », a déclaré l’oncle de Rafa sur les ondes de Radioestadio.
Publié le mardi 19 mai 2026 à 12:10