Vainqueur de 29 derniers matchs, Jannik Sinner est aussi devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à gagner tous les Masters 1000, en rempor­tant les six derniers tour­nois de cette catégorie.

S’il a encensé l’Italien, Toni Nadal a estimé que la concur­rence pour lui n’était pas aussi féroce qu’à l’époque du Big 3.

« Ferrer, Berdych, Del Potro, Murray… ils n’ont jamais cessé de se battre dans leurs matchs contre Djokovic, Federer ou Nadal… aujourd’hui, cela s’est un peu perdu (…) Mais il est de plus en plus diffi­cile de battre Sinner, d’avoir la possi­bi­lité de le mettre en diffi­culté… ce que fait Sinner est extra­or­di­naire », a déclaré l’oncle de Rafa sur les ondes de Radioestadio.