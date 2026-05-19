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Toni Nadal sur la domi­na­tion de Sinner : « Les Ferrer, Berdych, Del Potro, Murray n’ont jamais cessé de se battre contre Djokovic, Federer ou Rafa… Aujourd’hui, cela s’est un peu perdu »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Vainqueur de 29 derniers matchs, Jannik Sinner est aussi devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à gagner tous les Masters 1000, en rempor­tant les six derniers tour­nois de cette catégorie. 

S’il a encensé l’Italien, Toni Nadal a estimé que la concur­rence pour lui n’était pas aussi féroce qu’à l’époque du Big 3. 

« Ferrer, Berdych, Del Potro, Murray… ils n’ont jamais cessé de se battre dans leurs matchs contre Djokovic, Federer ou Nadal… aujourd’hui, cela s’est un peu perdu (…) Mais il est de plus en plus diffi­cile de battre Sinner, d’avoir la possi­bi­lité de le mettre en diffi­culté… ce que fait Sinner est extra­or­di­naire », a déclaré l’oncle de Rafa sur les ondes de Radioestadio.

Publié le mardi 19 mai 2026 à 12:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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