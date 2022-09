De passage dans l’émis­sion Moscato Show sur RMC Sport, Toni Nadal a réagi à l’annonce de la retraite de Roger Federer qui inter­viendra à la suite de la Laver Cup prévue du 23 au 25 septembre 2022.

Et lorsque le jour­na­liste a demandé à Toni si son neveu, Rafael Nadal, aurait été aussi fort si le Suisse n’avait pas été là, sa réponse est assez claire. « Bien sûr que non, parce que je crois qu’avec Federer, Rafael a toujours du élever son niveau de jeu. Et c’était la même chose avec Djokovic. Ces trois joueurs ont fait élever le niveau de tous les autres. C’est un très mauvais jour pour tous ceux qui, comme moi, aiment le tennis. »

Toni Nadal, oncle et ex‐coach de Rafael Nadal, réagit dans le @Moscato_Show à l’an­nonce de la retraite de Roger Federer. pic.twitter.com/YSlbKhAIaS — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 15, 2022

Une décla­ra­tion forte de la part de l’oncle et mentor de Rafael Nadal qui n’a jamais caché son admi­ra­tion pour le Suisse.