Rafael Nadal accom­pa­gnera Roger Federer en double ce vendredi soir pour le dernier match de sa carrière, à l’oc­ca­sion de la première journée de cette cinquième édition de la Laver Cup. L’occasion pour Toni Nadal de revenir sur la riva­lité entre son neveu et le Suisse, qu’il consi­dère comme la plus grande de tous les temps. Une décla­ra­tion forte accordée à la Gazzetta dello Sport.

« Leurs duels sont meilleurs que ceux de Foreman et Ali. Ces boxeurs sont deux géants intem­po­rels, mais ils ne se sont pas affrontés de la sorte pendant tant d’an­nées. Le tennis est un sport indi­vi­duel où il n’est jamais possible de se cacher à tout moment. Avec eux, j’ai vu de près le sport à l’état pur : une bataille jusqu’au dernier souffle sans jamais perdre le respect de son rival et, surtout, du jeu. »

Nadal et Federer se sont affrontés 40 fois, pour un bilan de 24–16 en faveur de l’Espagnol.