Toni Nadal sur la sépa­ra­tion entre Alcaraz et Ferrero : « Pour moi, c’était facile de dire à Rafa des choses qu’il n’ai­mait pas entendre parce que c’était diffé­rent, c’était mon neveu, j’avais une autre rela­tion avec lui »

Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Dans des propos relayés par Eurosport Espagne, Toni Nadal a donné son point de vue la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, après sept années passées ensemble. 

« Les rela­tions dans le monde du tennis sont diffi­ciles car celui qui paie, c’est‐à‐dire le joueur, paie géné­ra­le­ment pour entendre ce qu’il veut entendre. Pour moi, c’était facile de dire à mon joueur (Rafa) des choses qu’il n’ai­mait pas entendre parce que c’était diffé­rent, c’était mon neveu, j’avais une autre rela­tion avec lui. »

Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 12:39

