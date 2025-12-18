Dans des propos relayés par Eurosport Espagne, Toni Nadal a donné son point de vue la fin de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, après sept années passées ensemble.
« Les relations dans le monde du tennis sont difficiles car celui qui paie, c’est‐à‐dire le joueur, paie généralement pour entendre ce qu’il veut entendre. Pour moi, c’était facile de dire à mon joueur (Rafa) des choses qu’il n’aimait pas entendre parce que c’était différent, c’était mon neveu, j’avais une autre relation avec lui. »
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 12:39