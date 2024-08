Invité à réagir au contrôle anti­do­page positif de Jannik Sinner, qui a fina­le­ment été déclaré inno­cent, Toni Nadal, après avoir pris une première fois la défense de l’ac­tuel numéro 1 mondial dans une chro­nique pour le quoti­dien El Pais, en a rajouté une couche en s’in­sur­geant contre des décla­ra­tions suspi­cieuses de certains de ses collègues.

« Je suis encore plus étonné que ce soit au sein même du circuit de tennis, certains de ses collègues, qui aient pris posi­tion contre lui. Je ne comprends pas que certains de ses propres collègues, des joueurs de tennis qui se sont certai­ne­ment entraînés avec lui ou qui l’ont eu comme rival et qui savent parfai­te­ment que l’Agence mondiale anti­do­page les surveille tous sans relâche (avec un accent parti­cu­lier sur les joueurs les mieux placés ; demandez‐leur, sinon), soient préci­sé­ment ceux qui sèment le doute sur son inno­cence ou qui souhaitent direc­te­ment qu’il soit soumis à une sanc­tion dont ils savent perti­nem­ment qu’elle est inad­mis­sible. Dans l’in­térêt d’une société saine, dans ce cas comme dans beau­coup d’autres, il est bon de se rappeler, et non de s’en remettre, au dicton de l’un des plus grands écri­vains et penseurs alle­mands, Johann Wolfgang von Goethe : « Le mal n’a pas besoin de raison, un prétexte lui suffit ». »