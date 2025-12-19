Interrogé par la Cadena SER sur la fin de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, et notamment sur le désaccord financier qui aurait mené à cette rupture, Toni Nadal a évoqué sa propre expérience avec son neveu, Rafa, qu’il a entraîné pendant de nombreuses années.
« J’étais dans une situation différente, car je n’étais pas payé par Rafael, donc je pouvais dire ce que je voulais. Au final, s’ils se sont séparés, c’est pour une raison que j’ignore. Je n’ai jamais été payé par Rafa, mais ça m’allait, car j’avais des affaires avec mes frères… Je suis resté si longtemps avec lui parce que ça lui revenait très bon marché. Ça leur revenait à bon prix. Rafa me disait : ‘Vu ce que me fait payer mon oncle, voyons voir qui je vais trouver’. »
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 17:55