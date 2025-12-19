Interrogé par la Cadena SER sur la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, et notam­ment sur le désac­cord finan­cier qui aurait mené à cette rupture, Toni Nadal a évoqué sa propre expé­rience avec son neveu, Rafa, qu’il a entraîné pendant de nombreuses années.

« J’étais dans une situa­tion diffé­rente, car je n’étais pas payé par Rafael, donc je pouvais dire ce que je voulais. Au final, s’ils se sont séparés, c’est pour une raison que j’ignore. Je n’ai jamais été payé par Rafa, mais ça m’al­lait, car j’avais des affaires avec mes frères… Je suis resté si long­temps avec lui parce que ça lui reve­nait très bon marché. Ça leur reve­nait à bon prix. Rafa me disait : ‘Vu ce que me fait payer mon oncle, voyons voir qui je vais trouver’. »