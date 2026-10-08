Alors que Jannik Sinner, qui n’a plus joué depuis son titre à Wimbledon, a pris la décision de déclarer forfait pour le restant de la saison 2026 à cause d’une blessure au niveau du genou, nos confrères de la Gazzetta dello Sport ont décidé d’interviewer Toni Nadal, qui a connu plus d’un pépin physique lorsqu’il entraînait son neveu, Rafa.
Et l’once le plus célèbre du tennis ne s’est pas du tout montré inquiet lorsqu’on lui a demandé si l’actuel numéro 1 mondial retrouvera pleinement son niveau lors de son retour à la compétition. Extrait.
Reverrons‐nous un Sinner vainqueur ?
Toni Nadal : Exactement comme Alcaraz. Quand Carlos a connu des difficultés à Barcelone, il a su faire preuve de patience. Dès son premier tournoi après son retour, l’US Open, il a failli réaliser un excellent résultat, puis il vient de remporter le tournoi de Tokyo. Je pense qu’il en ira de même pour Sinner. Il est trop fort pour ne pas retrouver son niveau d’avant.
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 14:55