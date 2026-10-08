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Toni Nadal sur le forfait de Jannik Sinner pour la fin de saison : « Je pense qu’il connaitra le même sort que Carlos Alcaraz. Il est trop fort pour ne pas suivre la même voix »

Par
Thomas S
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Alors que Jannik Sinner, qui n’a plus joué depuis son titre à Wimbledon, a pris la déci­sion de déclarer forfait pour le restant de la saison 2026 à cause d’une bles­sure au niveau du genou, nos confrères de la Gazzetta dello Sport ont décidé d’in­ter­viewer Toni Nadal, qui a connu plus d’un pépin physique lors­qu’il entraî­nait son neveu, Rafa. 

Et l’once le plus célèbre du tennis ne s’est pas du tout montré inquiet lors­qu’on lui a demandé si l’ac­tuel numéro 1 mondial retrou­vera plei­ne­ment son niveau lors de son retour à la compé­ti­tion. Extrait. 

Reverrons‐nous un Sinner vainqueur ?

Toni Nadal : Exactement comme Alcaraz. Quand Carlos a connu des diffi­cultés à Barcelone, il a su faire preuve de patience. Dès son premier tournoi après son retour, l’US Open, il a failli réaliser un excellent résultat, puis il vient de remporter le tournoi de Tokyo. Je pense qu’il en ira de même pour Sinner. Il est trop fort pour ne pas retrouver son niveau d’avant.

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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