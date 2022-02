En marge de la confé­rence de presse de présen­ta­tion du tournoi ATP 250 de Majorque dont il est le direc­teur, Toni Nadal a une fois de plus été inter­rogé sur l’iden­tité du meilleur joueur de tous les temps entre son neveu, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Et forcé­ment, Toni s’est montré très prudent même s’il faut lire entre certaines lignes.

« Celui qui a mieux joué dans certains tour­nois, ou celui qui a mieux joué pendant plus long­temps ; celui qui a gagné plus. C’est au goût de chacun ; selon ce que l’on regarde, ce pour­rait être (Roger) Federer, (Novak) Djokovic ou Rafael, qui a remporté plus de titres du Grand Chelem avec moins de parti­ci­pa­tion. Mon opinion n’est de toute façon pas valable car il s’agit de mon neveu, et si je consi­dé­rais qu’un autre est le meilleur, je ne le dirais pas. »