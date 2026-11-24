Toni Nadal adore faire parler de lui depuis qu’il a pris ses distances avec le circuit et multiplie les interventions dans la presse ou à la radio.
Interrogé par Radio Esta Noche à propos du sacre de Carlos Alcaraz aux ATP Finals, l’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal a expliqué pourquoi son neveu n’avait jamais réussi à remporter ce tournoi, l’un des rares titres manquant à son immense palmarès.
L’Espagnol a même révélé avoir tenté à plusieurs reprises de convaincre l’ATP de modifier la surface du tournoi afin d’offrir au Majorquin des conditions de jeu plus favorables.
« Rafael Nadal arrivait toujours très à la limite à ce tournoi et surtout les conditions de la piste n’étaient pas idéales pour lui. J’ai parfois protesté auprès de l’ATP et je leur ai dit qu’ils pourraient parfois changer la surface, organiser ce tournoi sur terre battue », a déclaré Toni Nadal.
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 10:50