Il y a quelques jours, Toni Nadal était invité au colloque des enseignants, organisé par la FFT, sur le court Philippe‐Chatrier de Roland‐Garros où il a été interrogé sur de nombreux sujets liés à la différence de culture entre le tennis français et espagnol.
Et après avoir expliqué que la plupart des joueurs français avaient un problème concernant leur adaptation tactique pendant les matchs, Toni Nadal en a remis une petite couche sur la manière de s’entraîner en prenant l’exemple de Richard Gasquet.
Question : Est‐ce que tu trouves qu’en France on parle trop de technique et pas assez de la valeur du travail et des efforts ?
Toni Nadal : « Je vais vous dire quelque chose. Je me souviens qu’une fois, Gasquet est venu faire la pré‐saison avec nous (à l’académie Rafa Nadal, à Majorque). Et on s’entraînait le matin et le soir. Après trois jours, il était cassé. Il a dit : ‘Je ne suis pas habitué à cela’. Parce que je crois que quand il veut frapper la balle très jolie (comprendre de manière propre et esthétique), c’est difficile pour lui de trop courir. Ils m’ont souvent demandé : ‘Qu’est‐ce qu’on doit faire pour gagner ici (à Roland‐Garros) ?’. La première chose, c’est que les chaussettes doivent être sales, sinon c’est impossible. »
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 14:14