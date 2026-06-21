Lors d’une interview accordée à ESPN, Toni Nadal s’est montré pessimiste quant à la suite de la carrière de Novak Djokovic. L’oncle et ancien entraîneur de Rafa estime même que le Serbe pourrait tirer sa révérence à l’issue de la saison.
« On m’a demandé avant Roland‐Garros si je voyais Djokovic remporter le tournoi et j’ai répondu que non, non pas parce que je ne le considérais pas à la hauteur, mais parce que les années passent. Ainsi, quand on doit jouer tous les deux jours et en cinq sets, la récupération n’est plus la même. Les déplacements ne se passent plus de la même façon, on arrive un petit peu en retard et tout cela se répercute sur le jeu. Il concourt pour tenter de remporter un Grand Chelem de plus, sinon quel intérêt cela a‑t‐il pour un joueur qui a déjà tout gagné ? C’est pourquoi je pense que nous assistons à sa dernière saison. »
Pour rappel, le Serbe de désormais 39 ans a plusieurs fois exprimer sa volonté d’étirer sa carrière jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, où il aurait alors 41 ans, même s’il a toujours pris soin de rester prudent lorsqu’il évoquait son avenir sur le circuit.
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 08:42