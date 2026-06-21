Lors d’une inter­view accordée à ESPN, Toni Nadal s’est montré pessi­miste quant à la suite de la carrière de Novak Djokovic. L’oncle et ancien entraî­neur de Rafa estime même que le Serbe pour­rait tirer sa révé­rence à l’issue de la saison.

« On m’a demandé avant Roland‐Garros si je voyais Djokovic remporter le tournoi et j’ai répondu que non, non pas parce que je ne le consi­dé­rais pas à la hauteur, mais parce que les années passent. Ainsi, quand on doit jouer tous les deux jours et en cinq sets, la récu­pé­ra­tion n’est plus la même. Les dépla­ce­ments ne se passent plus de la même façon, on arrive un petit peu en retard et tout cela se réper­cute sur le jeu. Il concourt pour tenter de remporter un Grand Chelem de plus, sinon quel intérêt cela a‑t‐il pour un joueur qui a déjà tout gagné ? C’est pour­quoi je pense que nous assis­tons à sa dernière saison. »

Pour rappel, le Serbe de désor­mais 39 ans a plusieurs fois exprimer sa volonté d’étirer sa carrière jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, où il aurait alors 41 ans, même s’il a toujours pris soin de rester prudent lors­qu’il évoquait son avenir sur le circuit.