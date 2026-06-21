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Toni Nadal sur Novak Djokovic : « C’est pour­quoi, je pense, que nous assis­tons à sa dernière saison »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Lors d’une inter­view accordée à ESPN, Toni Nadal s’est montré pessi­miste quant à la suite de la carrière de Novak Djokovic. L’oncle et ancien entraî­neur de Rafa estime même que le Serbe pour­rait tirer sa révé­rence à l’issue de la saison.

« On m’a demandé avant Roland‐Garros si je voyais Djokovic remporter le tournoi et j’ai répondu que non, non pas parce que je ne le consi­dé­rais pas à la hauteur, mais parce que les années passent. Ainsi, quand on doit jouer tous les deux jours et en cinq sets, la récu­pé­ra­tion n’est plus la même. Les dépla­ce­ments ne se passent plus de la même façon, on arrive un petit peu en retard et tout cela se réper­cute sur le jeu. Il concourt pour tenter de remporter un Grand Chelem de plus, sinon quel intérêt cela a‑t‐il pour un joueur qui a déjà tout gagné ? C’est pour­quoi je pense que nous assis­tons à sa dernière saison. »

Pour rappel, le Serbe de désor­mais 39 ans a plusieurs fois exprimer sa volonté d’étirer sa carrière jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, où il aurait alors 41 ans, même s’il a toujours pris soin de rester prudent lors­qu’il évoquait son avenir sur le circuit.

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 08:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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