Présent à Madrid aux côtés de Felix Auger‐Aliassime pour le Masters 1000 de la capi­tale espa­gnole (26 avril au 7 mai), Toni Nadal a été inter­rogé par la RTVE. Et la plupart des ques­tions tour­nait évidem­ment autour de son neveu, qui appor­tait des nouvelles inquié­tantes il y a quelques jours sur son état de forme à cinq semaines du début de Roland‐Garros (28 mai au 11 juin).

Optimiste, « oncle » Toni va sans doute redonner de l’es­poir aux fans de Rafa.

« Rafael est en train de récu­pérer, je ne pense pas qu’il soit loin de pouvoir reprendre la compé­ti­tion. nous ne devons pas nous tromper. Évidemment, il ne viendra pas à Roland Garros avec une bonne prépa­ra­tion. Depuis le 18 janvier, il n’a pas joué de matchs, cela fait un certain temps sans compé­ti­tion. Et avant l’Australie il n’avait pas joué beau­coup de matchs non plus, mais Rafa reprend le rythme rapi­de­ment et dans un Grand Chelem, cela dépend du tirage au sort. S’il a la chance d’avoir un tirage au sort abor­dable dans les premiers tours, alors tout peut arriver », a estimé l’en­traî­neur espagnol.