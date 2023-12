Invité de l’émis­sion de Marion Bartoli sur RMC dimanche dernier, quelques jours après l’an­nonce offi­cielle du retour de Rafa, Toni Nadal a donné quelques indi­ca­tions impor­tantes sur l’état physique et mental de son neveu, désor­mais âgé de 37 ans.

« Il a la volonté d’être encore là, il aime le tennis, il aime la compé­ti­tion, il aime le jeu. Il a le rêve de jouer une dernière fois les tour­nois qu’il aime. Plus il va jouer, plus il sera compé­titif. On sait que ses jambes ne sont plus les mêmes qu’il y a 10 ans, mais dans la tête rien n’a changé. Il a toujours la même volonté », a assuré l’en­traî­neur espagnol.