Bien qu’il ne souhaite plus entraîner de joueur à temps plein sur le circuit ni enchaîner les déplacements tout au long de la saison, Toni Nadal continue de suivre avec attention la nouvelle génération. Et récemment, l’oncle de Rafael Nadal a surpris en affirmant que, s’il devait revenir sur le circuit, il choisirait plutôt de collaborer avec Jannik Sinner qu’avec son compatriote Carlos Alcaraz.
« J’entraînerais Sinner. Il a de la discipline, de bonnes manières et une mentalité qui rappelle les plus grands. J’aime travailler avec des gens qui acceptent qu’on leur dise la vérité et qui ne créent pas de problèmes », a déclaré l’oncle de Rafa dans des propos relayés par le journaliste José Moron.
Le preguntan a Toni Nadal a quién entrenaría entre Sinner o Alcaraz.— José Morón (@jmgmoron) May 23, 2026
Ojo a su respuesta.
🗣️ “Entrenaría a Sinner. Tiene disciplina, buenos modales y una mentalidad que recuerda a los más grandes. Me gusta trabajar con gente que acepta que le digan la verdad y que no crea… pic.twitter.com/rGZ1So3sue
C’est dit !
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 08:55