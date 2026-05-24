Bien qu’il ne souhaite plus entraîner de joueur à temps plein sur le circuit ni enchaîner les dépla­ce­ments tout au long de la saison, Toni Nadal continue de suivre avec atten­tion la nouvelle géné­ra­tion. Et récem­ment, l’oncle de Rafael Nadal a surpris en affir­mant que, s’il devait revenir sur le circuit, il choi­si­rait plutôt de colla­borer avec Jannik Sinner qu’avec son compa­triote Carlos Alcaraz.

« J’entraînerais Sinner. Il a de la disci­pline, de bonnes manières et une menta­lité qui rappelle les plus grands. J’aime travailler avec des gens qui acceptent qu’on leur dise la vérité et qui ne créent pas de problèmes », a déclaré l’oncle de Rafa dans des propos relayés par le jour­na­liste José Moron.

Le preguntan a Toni Nadal a quién entre­naría entre Sinner o Alcaraz.



Ojo a su respuesta.



🗣️ “Entrenaría a Sinner. Tiene disci­plina, buenos modales y una menta­lidad que recuerda a los más grandes. Me gusta trabajar con gente que acepta que le digan la verdad y que no crea… pic.twitter.com/rGZ1So3sue — José Morón (@jmgmoron) May 23, 2026

C’est dit !