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Toni Nadal tranche entre Alcaraz et Sinner : « C’est lui que j’aimerais entraîner car j’aime travailler avec des gens qui acceptent qu’on leur dise la vérité et qui ne créent pas de problèmes »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Bien qu’il ne souhaite plus entraîner de joueur à temps plein sur le circuit ni enchaîner les dépla­ce­ments tout au long de la saison, Toni Nadal continue de suivre avec atten­tion la nouvelle géné­ra­tion. Et récem­ment, l’oncle de Rafael Nadal a surpris en affir­mant que, s’il devait revenir sur le circuit, il choi­si­rait plutôt de colla­borer avec Jannik Sinner qu’avec son compa­triote Carlos Alcaraz.

« J’entraînerais Sinner. Il a de la disci­pline, de bonnes manières et une menta­lité qui rappelle les plus grands. J’aime travailler avec des gens qui acceptent qu’on leur dise la vérité et qui ne créent pas de problèmes », a déclaré l’oncle de Rafa dans des propos relayés par le jour­na­liste José Moron. 

C’est dit !

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 08:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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