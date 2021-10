Invité du podcast espa­gnol 3Iguales, l’once le plus célèbre du tennis, Toni Nadal, a évoqué énor­mé­ment de sujets comme l’égo de Djokovic, la malé­dic­tion de Del Potro ou le début de la forma­tion de son neveu. Invité à s’ex­primer sur Rafael, qui est actuel­le­ment blessé au pied et forfait pour le reste de la saison 2021, Toni s’est montré parti­cu­liè­re­ment optimiste.

« Dans le cas de Rafael, je suis persuadé qu’il lui reste deux ou trois bonnes années. J’espère qu’il sera en mesure de gagner un Grand Chelem de plus. Mais la réalité est que chaque année, c’est plus diffi­cile et que chaque année, les jeunes se rapprochent de plus en plus. Nous avons appris à vivre avec ses problèmes de bles­sures et je pense qu’il s’en remettra encore. Il est excité à l’idée de commencer 2022 au top de sa forme. Je suis convaincu que ce sera une bonne année pour lui. »