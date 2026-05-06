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Toni Nadal très honnête sur Zverev, balayé par Sinner : « Une finale qui se termine en moins d’une heure entre les numéros 1 et 3 mondiaux, ce n’est pas normal. Pour lui, Sinner est prati­que­ment imbattable »

Par
Thomas S
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Devant sa télé­vi­sion pour assister à la démons­tra­tion de Jannik Sinner face à Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid (6−1, 6–2, en moins d’une heure de jeu), Toni Nadal n’a pas épargné l’Allemand concer­nant son atti­tude sur les ondes de Radioestadio Noche.

Pour l’oncle de Rafa, Sascha fait clai­re­ment un complexe d’in­fé­rio­rité face à l’ac­tuel numéro 1 mondial. 

« Une finale qui se termine en moins d’une heure entre le n° 1 et le n° 3, ce n’est pas normal ; Zverev est entré sur le court déjà battu. J’ai demandé à Zverev à l’époque qui il préfé­rait affronter, Sinner ou Alcaraz, et il a répondu Alcaraz ; pour lui, Sinner est prati­que­ment imbat­table. Je ne consi­dère pas Alcaraz comme infé­rieur à Sinner. »

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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