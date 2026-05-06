Devant sa télévision pour assister à la démonstration de Jannik Sinner face à Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid (6−1, 6–2, en moins d’une heure de jeu), Toni Nadal n’a pas épargné l’Allemand concernant son attitude sur les ondes de Radioestadio Noche.
Pour l’oncle de Rafa, Sascha fait clairement un complexe d’infériorité face à l’actuel numéro 1 mondial.
« Une finale qui se termine en moins d’une heure entre le n° 1 et le n° 3, ce n’est pas normal ; Zverev est entré sur le court déjà battu. J’ai demandé à Zverev à l’époque qui il préférait affronter, Sinner ou Alcaraz, et il a répondu Alcaraz ; pour lui, Sinner est pratiquement imbattable. Je ne considère pas Alcaraz comme inférieur à Sinner. »
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 10:10