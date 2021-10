Aujourd’hui nos confrères de l’Equipe évoquent à juste titre le désordre mondial dans la hiérar­chie du tennis après les victoires surprises Paula Badosa et de Cameron Norrie à Indian Wells.

Il est vrai que cette saison est assez éton­nante notam­ment si l’on analyse les lauréats des Masters1000 mais aussi les joueurs et joueuses qui ont soulevé les trophées durant toute la saison. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a eu des vraies surprises.

Pour bien résumer ce qu’il se passe, l’Equipe a eu la bonne idée de souli­gner une analyse faite derniè­re­ment par Toni Nadal : « Je ne sais pas qui est le meilleur parmi les plus jeunes parce que leur niveau élevé me paraît très proche de ceux de Djokovic, Federer et Nadal. Le problème, c’est leur niveau bas. Par exemple, un Medvedev quand il joue mal, il joue plus mall qu’un Novak ou un Rafael jouant mal » explique l’oncle de Nadal.

Une analyse qui ne sera sans doute pas partager par tous les fans et les obser­va­teurs du tennis mondial.