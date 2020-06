Toni Nadal était l’invité de José Luis Clerc sur ESPN. L’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal n’a pas échappé aux questions sur l’Adria Tour de Novak Djokovic et il regrette la tournure que les événements ont pris : « C’est vraiment dommage… C’était à la base une bonne initiative qui s’est soldée par un problème de coronavirus qui n’a pas été bon ni pour le tennis, ni pour Djokovic et ni pour les joueurs. Un numéro 1 mondial comme Djokovic aurait dû être plus prudent et tout le monde aurait dû l’être. Maintenant, je crois qu’en Serbie, les mesures n’étaient pas aussi strictes comme dans d’autres pays. C’est une erreur que tout le monde peut commettre et Djokovic s’est excusé de cette erreur, mais c’est un recul dans le processus d’un retour à la normale du circuit. »

Depuis l’annonce des cas positifs au Covid-19, Novak Djokovic, lui-même testé positif, est la cible de très nombreuses critiques. Il serait bon de revenir à la raison afin que l’échec de l’Adria Tour puisse permettre aux instances de préparer au mieux le retour du circuit.