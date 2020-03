On sait la « marque » Rafa Académy ouvre des « succursales » en dehors de l’Espagne. Toni Nadal était dernièrement au Mexique pour l’ouverture d’une session de stages où la Rafa Académy a installé un camp de base. Interrogé sur l’idée qu’un nouveau Rafael Nadal pourrait voir le jour sur le circuit, l’Oncle de Rafa a eu cette remarque plutot juste : « Il est très difficile de dire cela parce que c’est mon neveu et donc certains vont dire que je ne suis pas objectif, mais sincèrement cela me semble peu probable qu’il ait un nouveau Rafael Nadal, car à ce jour un seul joueur le surpasse dans les tournois du Grand Chelem, c’est Roger Federer. »