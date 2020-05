L’oncle de Rafael Nadal est avant tout un entraineur, un éducateur qui aime faire progresser ses élèves, les champions. Après le confinement lié au Covid-19, le déconfinement offre de nouvelles perspectives et on a pu le voir avec un masque reprendre du service dans l’académie de son neveu : « Le monde du tennis connaît une situation extraordinaire sans tournois, les garçons ne peuvent pas sortir pour jouer l’ITF et les professionnels ne peuvent pas jouer leur circuit. Personne ne peut jouer, mais nous pouvons nous entraîner. Nous devons nous entraîner avec les protocoles établis par le gouvernement et la Ministère de la Santé : ils sont strictement respectés et pour le moment je suis très enthousiasmé par ce nouveau retour sur les pistes et désireux de s’améliorer « . S’entraineur en ayant aussi la ferme intention de progresser : « Il est vrai que les tournois sont en pause, mais la réalité est que nous pouvons profiter du temps, que c’est une belle opportunité pour progresser car nous avons du temps devant nous. Vous pouvez toujours essayer de vous améliorer et c’est la phase dans laquelle nous nous trouvons : essayer d’améliorer les différents aspects du jeu dans lequel chaque joueur n’est pas performant par exemple «