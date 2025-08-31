Alos qu’il a dénoncé vive­ment l’at­ti­tude de Daniil Medvedev face à Benjamin Bonzi, l’oncle de Rafa a aussi insisté sur le fait qu’il fallait prendre des mesures concer­nant les joueurs qui ont pris l’ha­bi­tude casser leur raquette de rage sur le court.

« Il est temps que les diri­geants du tennis envi­sagent de punir les joueurs qui cassent leur raquette sur le court. Il faut se demander pour­quoi ce phéno­mène est de plus en plus fréquent dans notre sport. Je n’ai jamais vu un pongiste casser sa raquette ni un golfeur écraser son club après une erreur » a expliqué Toni.

On rappelle que son neveu n’a jamais brisé une seule raquette de sa vie sur un terrain.…