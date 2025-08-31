Alos qu’il a dénoncé vivement l’attitude de Daniil Medvedev face à Benjamin Bonzi, l’oncle de Rafa a aussi insisté sur le fait qu’il fallait prendre des mesures concernant les joueurs qui ont pris l’habitude casser leur raquette de rage sur le court.
« Il est temps que les dirigeants du tennis envisagent de punir les joueurs qui cassent leur raquette sur le court. Il faut se demander pourquoi ce phénomène est de plus en plus fréquent dans notre sport. Je n’ai jamais vu un pongiste casser sa raquette ni un golfeur écraser son club après une erreur » a expliqué Toni.
On rappelle que son neveu n’a jamais brisé une seule raquette de sa vie sur un terrain.…
Publié le dimanche 31 août 2025 à 19:08