Dans une interview accordée à ESPN, Toni Nadal s’inquiète de la santé des joueurs qui devront enchaîner un programme de fou pour arriver à Roland-Garros. Selon lui il faudrait carrément aménager le « scoring » pour parvenir à être cohérent : « Il me semble bien qu’il y ait beaucoup de tournois mais « ils » devraient faire quelque chose avec le score car au final tu joues chaque semaine et c’est difficile, c’est difficile de jouer en un mois l’US Open, Rome, Madrid et Paris (Roland-Garros). C’est presque irréalisable. »

Même si Toni a du poids, il ne sera pas entendu sur cette idée, d’autant que cela serait considéré comme une décision plutôt favorable envers le Big 3 et donc son neveu.