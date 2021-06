Dans une longue inter­view accordée au quoti­dien Marca, Toni Nadal revient sur la demi‐finale de la Roland‐Garros mais aussi sur la venue de Novak Djokovic à Majorque ainsi que sur la course concer­nant le GOAT.

Comme à son habi­tude, Toni ne manie pas la langue de bois et va direc­te­ment droit au but : « Avant Roland‐Garros, je voyais Rafael en très bonne posi­tion. Maintenant je dois avouer que le sujet a un peu changé. Wimbledon et l’US Open vont dési­gner fina­le­ment celui qui sera sûre­ment en tête pour l’his­toire mais j’ai aussi le senti­ment que chaque année ce sera main­te­nant très diffi­cile pour le Big 3 car cela pousse derrière. Tsitsipas a plus que bous­culé Djokovic et la vérité est qu’il n’était pas loin de le battre. Medvedev, Zverev seront aussi capables à l’avenir de le faire, et derrière eux, Sinner et Musetti arrivent… »