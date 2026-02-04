AccueilATPToni Nadal : "Zverev est le rival le plus dangereux pour Alcaraz...
Toni Nadal : « Zverev est le rival le plus dange­reux pour Alcaraz et Sinner, il est clai­re­ment meilleur que Djokovic »

Par Jean Muller

Récemment, Toni s’est exprimé au sujet de Sascha Zverev qu’il connait bien et qu’il a « failli » entrainer lorsque le cham­pion alle­mand est venu faire un stage à l’aca­démie de Rafa à Majorque. L’ancien coach de Nadal est un prag­ma­tique et on ne peut remettre en ques­tion sa connais­sance du métier de coach. 

Concernant Zverev, il a donc proposé une analyse simple mais effi­cace, c’etait à l’issue de sa demi‐finale perdue face à Carlitos mais cela reste d’actualité.

« Zverev a un problème mental. Il a une obses­sion de gagner. Face à Alcaraz alors qu’il parvient à servir pour le match dans le 5ème set dans les condi­tions que l’on connait suite à la « bles­sure » de Carlos, il ne parvient pas à conclure alors que le service est son meilleur coup. Pour moi, c’est clai­re­ment le rival le plus dange­reux pour Alcaraz et Sinner, il est clai­re­ment meilleur que Djokovic » 

