Récemment, Toni s’est exprimé au sujet de Sascha Zverev qu’il connait bien et qu’il a « failli » entrainer lorsque le cham­pion alle­mand est venu faire un stage à l’aca­démie de Rafa à Majorque. L’ancien coach de Nadal est un prag­ma­tique et on ne peut remettre en ques­tion sa connais­sance du métier de coach.

Concernant Zverev, il a donc proposé une analyse simple mais effi­cace, c’etait à l’issue de sa demi‐finale perdue face à Carlitos mais cela reste d’actualité.

Toni Nadal



« El único que puede competir con Alcaraz y Sinner creo que es Zverev, si cambia ciertas cosas » pic.twitter.com/tud7xcITeC — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) January 29, 2026

« Zverev a un problème mental. Il a une obses­sion de gagner. Face à Alcaraz alors qu’il parvient à servir pour le match dans le 5ème set dans les condi­tions que l’on connait suite à la « bles­sure » de Carlos, il ne parvient pas à conclure alors que le service est son meilleur coup. Pour moi, c’est clai­re­ment le rival le plus dange­reux pour Alcaraz et Sinner, il est clai­re­ment meilleur que Djokovic »

