Récemment, Toni s’est exprimé au sujet de Sascha Zverev qu’il connait bien et qu’il a « failli » entrainer lorsque le champion allemand est venu faire un stage à l’académie de Rafa à Majorque. L’ancien coach de Nadal est un pragmatique et on ne peut remettre en question sa connaissance du métier de coach.
Concernant Zverev, il a donc proposé une analyse simple mais efficace, c’etait à l’issue de sa demi‐finale perdue face à Carlitos mais cela reste d’actualité.
« Zverev a un problème mental. Il a une obsession de gagner. Face à Alcaraz alors qu’il parvient à servir pour le match dans le 5ème set dans les conditions que l’on connait suite à la « blessure » de Carlos, il ne parvient pas à conclure alors que le service est son meilleur coup. Pour moi, c’est clairement le rival le plus dangereux pour Alcaraz et Sinner, il est clairement meilleur que Djokovic »
