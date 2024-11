Lors d’un entre­tient accordé à As, Toni Nadal a expliqué ce qui obse­dait vrai­ment son neveu lors­qu’il était ensemble sur le circuit. Une obses­sion plus facile à gérer par la suite grâce à l’ar­rivée de l’in­ternet comme l’a précisé Oncle Toni.

‘Je lui ai souvent dit, comment un gars qui joue à l’Open d’Australie peut‐il être à ce point affecté par une défaite madri­lène ? Ou comment es‐tu si inquiet à New York ou ailleurs de trouver un bar qui donnera le match ? Parce que main­te­nant c’est diffé­rent, il y a des années, il n’y avait pas Internet ni les connexions qu’il y a aujourd’hui pour le voir tran­quille dans sa chambre. Avant, il fallait aller cher­cher un bar à New York où ils le donnaient. L’équipe se deman­dait déjà où regarder le match. « Il était obsédé. Je l’ai vécu avec lui à New York et en Australie, dans des tour­nois très impor­tants, en nous levant et en nous faisant lever aux aurores pour aller voir le match de Madrid. Lui, qui aime beau­coup le sport, surtout le foot­ball, eh bien, je pense que bien sûr, il aime­rait s’impliquer »