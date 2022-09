Il ne manquait plus que « lui » pour que la séquence hommage soit vrai­ment complète.

L’agent de Roger Federer s’est donc prononcé au sujet de son « poulain » avec lequel il aura réalisé un boulot marke­ting colossal.

Selon Tony, il y a une chose que Roger gardera pour l’éter­nité quoi qu’il arrive maintenant.

« Il n’y aura personne comme Roger. Il y aura des gens qui gagne­ront plus de tour­nois ou qui auront plus de Grands Chelems. Il y aura toujours un nouveau n°1. Il y aura toujours quel­qu’un qui bran­dira un trophée. Mais non on aura jamais l’im­pact qu’il a eu.