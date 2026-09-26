Co‐créateur de la Laver Cup avec Roger Federer, Tony Godsick, agent du Suisse depuis 2005, s’est récem­ment exprimé au sujet de l’im­pli­ca­tion de ce dernier dans l’évè­ne­ment, qui célèbre sa 9e édition ce week end, à Londres. Et Tony a lâché une vraie information.

« Alors, un jour, Roger est prêt à devenir capi­taine. Le lende­main, il dit : ‘Je ne pourrai pas être capi­taine avant dix ans’. Il a quatre enfants, il a beau­coup de choses à gérer. Ce que je peux vous dire, c’est qu’un jour, il sera capi­taine, c’est certain. Je l’espère, en tout cas. Je veux dire, rien n’est jamais sûr. Je sais qu’en coulisses, il se comporte et agit comme un capi­taine. Il ne s’implique pas dans ce que font les capi­taines de ce point de vue‐là, mais il adore cet événe­ment. Je me souviens que lorsque nous avons reçu le programme confi­den­tiel d’aujourd’hui, je le lui ai envoyé immé­dia­te­ment et il a commencé à l’analyser en détail. Il pour­rait donc être prêt à devenir capi­taine dès demain, sans aucun doute. J’adorerais le voir capi­taine un jour. André fait un excellent travail. Il prend ça très au sérieux, tout comme Pat Rafter. Et Yannick Noah a été tout simple­ment incroyable, tandis que Tim Henman a été fantas­tique et formidable. »