Co‐créateur de la Laver Cup avec Roger Federer, Tony Godsick, agent du Suisse depuis 2005, s’est récemment exprimé au sujet de l’implication de ce dernier dans l’évènement, qui célèbre sa 9e édition ce week end, à Londres. Et Tony a lâché une vraie information.
« Alors, un jour, Roger est prêt à devenir capitaine. Le lendemain, il dit : ‘Je ne pourrai pas être capitaine avant dix ans’. Il a quatre enfants, il a beaucoup de choses à gérer. Ce que je peux vous dire, c’est qu’un jour, il sera capitaine, c’est certain. Je l’espère, en tout cas. Je veux dire, rien n’est jamais sûr. Je sais qu’en coulisses, il se comporte et agit comme un capitaine. Il ne s’implique pas dans ce que font les capitaines de ce point de vue‐là, mais il adore cet événement. Je me souviens que lorsque nous avons reçu le programme confidentiel d’aujourd’hui, je le lui ai envoyé immédiatement et il a commencé à l’analyser en détail. Il pourrait donc être prêt à devenir capitaine dès demain, sans aucun doute. J’adorerais le voir capitaine un jour. André fait un excellent travail. Il prend ça très au sérieux, tout comme Pat Rafter. Et Yannick Noah a été tout simplement incroyable, tandis que Tim Henman a été fantastique et formidable. »
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 17:57