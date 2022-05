Le clan Federer maitrise la commu­ni­ca­tion à la perfec­tion. Ce jeudi, alors que Roger a posté une petite photo le jour du tirage au sort de Roland‐Garros, ce qui confirme qu’il bosse très dur pour revenir, son agent s’est exprimé au Evening Standard. Et Tony explique que Roger ne prendra pas de risque inutile et ne se préci­pi­tera pas.

« Il est exac­te­ment là où il voudrait être en ce moment, mais malheu­reu­se­ment il a besoin de temps. Il jouera la Laver Cup et les Swiss Indoors de Bâle. Je ne veux pas me mettre à la place des méde­cins, mais j’es­père qu’il pourra faire une très bonne réédu­ca­tion cet été, jouer quelques tour­nois en hiver et être dans une vraie forme physique en 2023. Nous verrons ce qui se passe. L’année dernière, il a fait un grand effort à Wimbledon en jouant sur une jambe. Je pense qu’il aime­rait jouer ce tournoi à nouveau. C’est un endroit spécial pour lui. Pourrait‐il jouer d’autres tour­nois avant la Laver Cup ? Peut‐être, mais plus proba­ble­ment pour les jouer après et pas avant. Sur la Laver Cup, Federer pour­rait à nouveau s’as­so­cier à Rafael Nadal en double. »