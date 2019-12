L’agent de Roger Federer est un personnage important, c’est lui le « grand manitou » celui qui valide les prises de paroles et organise les évènements. Son avis concernant son poulain n’est donc pas inintéressant, notamment concernant la fin de l’aventure avec le Suisse : « Je ne vais pas vous mentir, si je savais quand Roger allait arrêter sa carrière, cela m’aiderait beaucoup dans mon travail notamment pour planifier ses adieux, ce qui ne sera pas une petite chose à organiser. En tout cas, ce que je constate c’est que Roger est relax par rapport à ça, cette forme de flexibilité fait partie de son caractère. En fait, la clé c’est le rôle de Mirka et des enfants. Quand ils décideront que cette vie ne leur convient plus alors Roger prendra surement une décision. Ce que je sais aussi c’est que si Roger sent qu’il n’a pas la même motivation pour continuer ou même s’il constate qu’il ne peut plus être performant alors là aussi, il décidera. Heureusement, rien de tout cela n’est encore arrivé.«