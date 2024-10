L’ancien joueur austra­lien pense que fina­le­ment la nouvelle période que va vivre le Serbe va lui plaire même si elle sera bien diffé­rente de la précédente.

« Djokovic est entré dans une phase très diffé­rente et inha­bi­tuelle de sa carrière parce qu’il a choisi de ne pas jouer autant de tour­nois et de se concen­trer sur les tour­nois majeurs. Il arrive en fait comme un outsider parmi tous les joueurs favoris dont nous parlons régu­liè­re­ment cette année. De plus, il n’a pas gagné de majeur cette année. Je pense que cela va proba­ble­ment lui apporter de la liberté dans sa façon d’aborder le jeu, et il va appré­cier cette nouvelle ère ».