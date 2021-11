Le Masters terminé, il est temps de faire un point sur le clas­se­ment ATP.

Fin 2020, la France établis­sait un record personnel en plaçant 11 joueurs dans le top 100. Ce chiffre faisait d’elle la nation la plus représentée.

Un peu plus d’un an plus tard, les Bleus ne sont plus que 9 dans le top 100, ce qui est quand même une belle perfor­mance : Gaël Monfils, Ugo Humbert, Benoit Paire, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, Hugo Gaston, Adrian Mannarino, Richard Gasquet et Corentin Moutet.

Les deux pays sur le podium l’année dernière doublent la France : les Etats‐Unis avec désor­mais 12 joueurs dans le top 100, et l’Espagne avec 10 éléments.