« Ces six derniers mois, j’ai eu à plusieurs reprises des pensées suici­daires. Je voulais aban­donner le tennis et quitter ce monde », a récem­ment avoué l’Argentin et actuel 135e mondial, Federico Gomez, dans un témoi­gnage poignant.

Visiblement touché, la légende Boris Becker a genti­ment proposé son aide au joueur argentin.

« Que Dieu bénisse Federico ! Si je peux t’aider d’une manière ou d’une autre, contacte‐moi sur mon Instagram ! », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial et sextuple lauréat en Grand Chelem.

God bless Federico !

If I can help in any way , contact me on my Instagram ! https://t.co/LgJn6vAZEs