Gaël Monfils en a gros sur la patate.
Dans la foulée de son élimination au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal contre Learner Tien, où il a rivalisé pendant longtemps contre le 19e mondial avant de céder en trois sets, le Français a publié un long message sur son compte Instagram afin de remercier les organisateurs du tournoi québécois et ses nombreux fans.
Mais le futur retraité a également surpris en s’adressant longuement à ses détracteurs, manifestement très nombreux à lui envoyer des messages après les défaites.
« Et maintenant, un mot à l’intention de ceux qui n’arrêtent pas de m’expliquer que c’est fini. Je vous entends. Nous vous entendons tous. Je ne suis plus au sommet de ma forme. Je le sais mieux que quiconque, c’est moi qui vis dans ce corps. Je n’ai jamais remporté de tournoi du Grand Chelem. Je n’ai jamais remporté de Masters 1000. Selon vos critères, je n’ai jamais gagné quoi que ce soit qui compte vraiment. Et aujourd’hui, je ne gagne plus ce que je gagnais autrefois. Tout cela n’est pas une nouveauté pour moi, et je ne l’ai jamais caché. Vous pouvez arrêter de le répéter chaque semaine où je joue : le message est bien passé. Je vous ai dit il y a longtemps que les résultats ne sont plus ce qui compte pour moi. Mais bien sûr, j’ai toujours envie de gagner. Chaque victoire, c’est un tournoi de plus à vivre pleinement, un jour de plus devant un public comme celui‐ci, une chance de plus d’essayer de me surpasser et de donner tout ce qu’il me reste. C’est pour ça que je joue désormais. Jalousie, ennui, peu importe : message reçu. Fort et clair. C’est un sport. Je l’ai pratiqué avec amour pendant 36 ans, dont 22 en tant que professionnel, et je vais le quitter avec amour. Je ne demande la permission à personne pour profiter des derniers mois d’une carrière que j’ai construite moi‐même. »
Le message est passé…
Publié le vendredi 7 août 2026 à 17:47