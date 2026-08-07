Gaël Monfils en a gros sur la patate.

Dans la foulée de son élimi­na­tion au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal contre Learner Tien, où il a riva­lisé pendant long­temps contre le 19e mondial avant de céder en trois sets, le Français a publié un long message sur son compte Instagram afin de remer­cier les orga­ni­sa­teurs du tournoi québé­cois et ses nombreux fans.

Mais le futur retraité a égale­ment surpris en s’adres­sant longue­ment à ses détrac­teurs, mani­fes­te­ment très nombreux à lui envoyer des messages après les défaites.

« Et main­te­nant, un mot à l’intention de ceux qui n’arrêtent pas de m’expliquer que c’est fini. Je vous entends. Nous vous enten­dons tous. Je ne suis plus au sommet de ma forme. Je le sais mieux que quiconque, c’est moi qui vis dans ce corps. Je n’ai jamais remporté de tournoi du Grand Chelem. Je n’ai jamais remporté de Masters 1000. Selon vos critères, je n’ai jamais gagné quoi que ce soit qui compte vrai­ment. Et aujourd’hui, je ne gagne plus ce que je gagnais autre­fois. Tout cela n’est pas une nouveauté pour moi, et je ne l’ai jamais caché. Vous pouvez arrêter de le répéter chaque semaine où je joue : le message est bien passé. Je vous ai dit il y a long­temps que les résul­tats ne sont plus ce qui compte pour moi. Mais bien sûr, j’ai toujours envie de gagner. Chaque victoire, c’est un tournoi de plus à vivre plei­ne­ment, un jour de plus devant un public comme celui‐ci, une chance de plus d’essayer de me surpasser et de donner tout ce qu’il me reste. C’est pour ça que je joue désor­mais. Jalousie, ennui, peu importe : message reçu. Fort et clair. C’est un sport. Je l’ai pratiqué avec amour pendant 36 ans, dont 22 en tant que profes­sionnel, et je vais le quitter avec amour. Je ne demande la permis­sion à personne pour profiter des derniers mois d’une carrière que j’ai construite moi‐même. »

Le message est passé…