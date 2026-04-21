Contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid et auteur de propos préoccupants à un mois de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin), Carlos Alcaraz a néanmoins vécu une soirée particulière lundi dans la capitale espagnole.
À l’occasion des Laureus World Sports Awards, l’actuel numéro 2 mondial a été sacré sportif masculin de l’année. Il a notamment devancé son grand rival Jannik Sinner, ainsi que plusieurs figures majeures du sport mondial : Ousmane Dembélé (football), Marc Marquez (moto), Tadej Pogacar (cyclisme) et le tenant du titre Armand Duplantis (saut à la perche).
Alcaraz devient ainsi le quatrième joueur de tennis à recevoir cette distinction, après Roger Federer (cinq fois lauréat), Rafael Nadal (deux fois) et Novak Djokovic (également cinq fois).
CARLITOS JOINS AN ELITE CLUB ! ✨— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) April 20, 2026
Carlos Alcaraz becomes the fourth tennis player ever to win the Laureus World Sportsman of the Year award !
Roger Federer 2005, 06, 07, 08, 2018
Novak Djokovic 2012, 2015, 2016, 2019, 2024
Rafael Nadal 2011, 2021
Carlos Alcaraz 2026 🆕
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« Ce prix vient récompenser ma saison 2025, une saison qui a été riche en moments inoubliables pour moi. Remporter deux tournois du Grand Chelem et terminer l’année en tête du classement mondial, c’est quelque chose dont je rêvais depuis que je suis tout petit. Mais quand je repense à cette année, je ne pense pas seulement aux trophées et aux résultats. Je pense au parcours, au travail, aux moments difficiles, aux personnes qui sont restées à mes côtés, et à tout ce que j’ai appris en chemin. Et honnêtement, c’est pour cela que ce prix me touche autant. Tant de légendes de ce sport, tant d’athlètes que j’admire depuis des années ont reçu ce prix. Des personnes qui ont inspiré des générations, des personnes qui ont marqué l’histoire. Pouvoir dire aujourd’hui que mon nom fait partie de quelque chose comme ça est difficile à décrire. Et c’est un rêve. C’est un vrai rêve. Quelque chose que je n’aurais jamais pu imaginer quand j’étais petit, que j’aimais simplement le tennis et que je profitais de chaque instant passé sur le court », a notamment déclaré le joueur de 22 ans lors de son discours sur scène.
Publié le mardi 21 avril 2026 à 09:22