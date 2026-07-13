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Toujours absent, Alcaraz perd gros au profit de Zverev

Par
Thomas S
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Si cela était déjà acté depuis plusieurs jours suite à la quali­fi­ca­tion d’Alexander Zverev en finale de Wimbledon, c’est désor­mais offi­ciel après la publi­ca­tion offi­cielle ce lundi matin du clas­se­ment ATP.

En effet, même après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Grand Chelem londo­nien, l’Allemand a dépassé Carlos Alcaraz pour se retrouver 2e joueur mondial, avec 320 points d’avance sur l’Espagnol, et près de 5000 de retard sur l’Italien (4970 exactement). 

Si l’écart avec Sinner paraît insur­mon­table d’ici la fin de la saison, celui avec Alcaraz pour­rait bien augmenter rapi­de­ment d’au­tant que Carlitos n’est pas du tout certain de parti­ciper au dernier Grand Chelem de l’année, à l’US Open, surtout après l’ab­sence de son nom sur la liste d’ins­crip­tion du Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août). 

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 17:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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