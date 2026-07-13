Si cela était déjà acté depuis plusieurs jours suite à la quali­fi­ca­tion d’Alexander Zverev en finale de Wimbledon, c’est désor­mais offi­ciel après la publi­ca­tion offi­cielle ce lundi matin du clas­se­ment ATP.

En effet, même après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Grand Chelem londo­nien, l’Allemand a dépassé Carlos Alcaraz pour se retrouver 2e joueur mondial, avec 320 points d’avance sur l’Espagnol, et près de 5000 de retard sur l’Italien (4970 exactement).

Si l’écart avec Sinner paraît insur­mon­table d’ici la fin de la saison, celui avec Alcaraz pour­rait bien augmenter rapi­de­ment d’au­tant que Carlitos n’est pas du tout certain de parti­ciper au dernier Grand Chelem de l’année, à l’US Open, surtout après l’ab­sence de son nom sur la liste d’ins­crip­tion du Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août).