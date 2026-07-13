Si cela était déjà acté depuis plusieurs jours suite à la qualification d’Alexander Zverev en finale de Wimbledon, c’est désormais officiel après la publication officielle ce lundi matin du classement ATP.
En effet, même après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Grand Chelem londonien, l’Allemand a dépassé Carlos Alcaraz pour se retrouver 2e joueur mondial, avec 320 points d’avance sur l’Espagnol, et près de 5000 de retard sur l’Italien (4970 exactement).
Si l’écart avec Sinner paraît insurmontable d’ici la fin de la saison, celui avec Alcaraz pourrait bien augmenter rapidement d’autant que Carlitos n’est pas du tout certain de participer au dernier Grand Chelem de l’année, à l’US Open, surtout après l’absence de son nom sur la liste d’inscription du Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août).
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 17:09